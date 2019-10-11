«Столь яркой игры в исполнении сборной России мы давненько не видели» Владимир Осипов — о результатах матча сборных России и Шотландии

Сборная России разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Это случилось в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча проходила в «Лужниках». На стадионе побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Посмотреть игру России и Шотландии собралось 65 тыс. болельщиков, несмотря на дождливую погоду и не самый звездный статус соперника. Шотландских болельщиков было немного, но их яркие национальные костюмы сразу заставили забыть о дожде и ветре. Российские болельщики нередко спрашивали у шотландцев, комфортно ли им в такую погоду в килтах. Шотландцы улыбались и уверенно поднимали большой палец вверх. А как шотландский сектор слаженно пел гимн своей страны – любо-дорого было слушать.

Когда началась игра, шотландцев слышно уже не было. Под сводами «Лужников» уверенно гремело «Россия, Россия!» Только вот нашим футболистам долгое время это не помогало. В первом тайме забитых голов мы не увидели. Что-то не хватало российским игрокам в завершении атак. Что именно, попытался объяснить полузащитник сборной Александр Головин: «Очень хорошо команда соперников перестраивалась в обороне, и очень компактно они играли в середине. В то же время мы играли как-то робко.

Сначала не вошли и больше играли длинными, поэтому прошло время, пока мы забили.

Повезло — молодец Дзюба, гол придал уверенность».

Это было уже во втором тайме. Более того, после того, как Дзюба забил первый мяч на 57-ой минуте, наша команда просто взорвалась серией атак и уничтожила шотландцев. Уже на 60-ой минуте Оздоев делает счет 2:0. На 70-ой — тот же Дзюба забивает третий гол. А на 84-ой минуте Александр Головин доводит счет до разгромного. Артем Дзюба объяснил, почему команду, наконец, прорвало: «Мне кажется, произошло как в боксе — они попали в легкий нокдаун, а мы пошли уже добивать их.

Саламович сказал, что сегодня должен быть животный инстинкт, и вот мы почувствовали кровь и сразу же пошли.

Все в команде умницы. Всех с победой, страна».

Поздравлять, действительно, есть с чем. Столь яркой, эффектной и результативной игры в исполнении сборной России мы давненько не видели. А главный тренер команды Станислав Черчесов после этого как бы невзначай сказал, что вопрос, с какого места наша сборная выйдет из группы, остается открытым: «Первая задача — попадание, вторая задача — с какого места. Нам надо максимально готовиться, рейтинг улучшать, поэтому требуется и локальные, и глобальные задачи решать».

Победа над Кипром гарантирует нашей сборной участие в Евро-2020, но впереди матч с лидером группы — Бельгией.