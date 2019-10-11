Экс-владельца Уралтрансбанка Валерия Заводова похоронят в Лондоне

Главу и экс-владелец екатеринбургского «Уралтрансбанка» Валерия Заводова похоронят в Лондоне, сообщил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. Бывшие коллеги и друзья господина Заводова из Екатеринбурга прощаются с ним, принося цветы к головному офису кредитной организации.

Господин Заводов умер в Лондоне 10 октября. В декабре ему бы исполнился 61 год. Он окончил Свердловский институт народного хозяйства по специальности финансы и кредит в 1985 году. Председателем правления ОАО «Уралтрансбанк» был избран в 1990 году и возглавлял его до 2018 года, когда у кредитной организации отозвали лицензию.

В июне 2019 года в отношении Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Агентство по страхованию вкладов также направляло в ГУ МВД по Свердловской области заявление по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения средств банка. Проверка по нему еще продолжается.

Дарья Соколова