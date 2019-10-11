В «Платове» самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за пассажира с оружием на борту

Самолет, выполнявший рейс из московского аэропорта «Шереметьево» в болгарский Бургас вчера в 18:30 совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов», сообщили ''Ъ-Юг'' в пресс-службе УМВД на транспорте по СКФО.

Посадка произошла по вине пассажира, который забыл сдать в багаж травматический пистолет и провозил его в ручной клади. Во время полета мужчина спохватился и сообщил о наличии оружия стюардессе, которая, в свою очередь, передала информацию пилоту.

Командир корабля принял решение посадить самолет в «Платове» для выяснения обстоятельств. Пассажира доставили в дежурную часть, проверили документы и изъяли пистолет на хранение. Так как документы на оружие у пассажира были в порядке, на него составили административный протокол по 11.15.1 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности», и он тем же рейсом вылетел в Бургас.

Дарья Голякова