Прокуратура Красноармейского района выявила нарушения земельного законодательства

Прокуратура Красноармейского района в судебном порядке добилась расторжения договоров аренды земельных участков, заключенных в обход процедуры торгов. Нарушения земельного законодательства были выявлены в Полтавском сельском поселении. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в июле 2019 года между администрацией Полтавского сельского поселения и главой одного из районных КФХ заключены три договора аренды земельных участков общей площадью свыше 47 га. Договоры аренды были заключены без проведения торгов.

Главе Полтавского сельского поселения внесено представление, заключены соглашения о расторжении договоров аренды, которые зарегистрированы в Управлении Росреестра.

В настоящее время запись в ЕГРН о праве аренды аннулирована, земельные участки возвращены в муниципальную собственность сельского поселения.

Елена Рыжкова