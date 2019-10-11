Наследие и наследники

Выставка состоит из трех частей: исторические изделия, современные украшения и цифровая голографическая инсталляция. За «традиции» отвечают шедевры декоративно-прикладного искусства XVIII—начала ХХ века. Это камнерезные изделия, мелкая пластика, настольные приборы, наградное оружие, а также эмалевые работы мастерских Фаберже, Хлебникова, Овчинникова — ювелирная слава России, оплот «русского стиля». Многие украшения экспонируются впервые.

Коллекция голограмм ценностей Алмазного фонда — эксперимент, который от столь консервативной институции, как Гохран, сложно было ожидать. Однако даже у классических музеев меняется отношение к современным технологиям. В оцифровке фонду помогал Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Елена Окутова, кольцо "Бакст", серебро, розовый кварц, бриллианты, розовые сапфиры, горячая эмаль Елена Окутова, кольцо "Японский сад", серебро, опаловый ситалл, горячая эмаль Константин Чайкин, часы Clown, 42 мм, сталь, механизм с автоматическим подзаводом Константин Чайкин, часы Lunohod Prime, золото, механизм с автоматическим подзаводом Константин Чайкин, часы Levitas Jazz, 44 мм, розовое золото, сталь, механизм с автоматическим подзаводом Константин Чайкин, часы Carpe Diem, 45 мм, золото, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом

Отдельный зал отдан современным ювелирам и оружейникам — даже сегодня декоративно-прикладное искусство в России это в значительной мере работа с холодным оружием и его украшением. Большая часть экспонентов — победители конкурса «Россия. ХХI век». Отдельно хочется отметить единственную девушку-призера — Елену Окутову. Она много работает с цветной эмалью, сложной резьбой по металлу и крупными цветными камнями — достойная продолжательница «большого русского ювелирного стиля».

Дмитрий Бельман, серьги "Морская звезда" (коллекция "Микрокосм"), золото, бриллианты Tres Russe (Вера Глазунова), серьги "Византия", золото, рубины, жемчуг Александр Сидоров, "Тундра", бивень мамонта, рог коровы, мозаика Дмитрий Бельман, серьги, коллекция "Микрокосм", золото, бриллианты Дмитрий Бельман, серьги "Галактика", (коллекция "Микрокосм"), золото, бриллианты Константин Чайкин, часы Carpe Diem, 45 мм, золото, бриллианты, механизм с автоматическим подзаводом

Вне конкурса на выставке присутствуют работы мастеров, уже давно заявивших о себе в России и по всему миру. Несколько витрин отдано ювелиру Ильгизу Фазулзянову и «специальному гостю», Константину Чайкину, победителю престижных международных наград и председателю международной ассоциации независимых часовщиков, который показал на выставке свои новые часы, где сложный механизм сочетается с не менее сложным художественным оформлением.