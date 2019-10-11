11 октября, пятница
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

2
Елена Окутова, кольцо "Гранат", серебро, цитрины, хризолиты, аметисты, горячая эмаль

Фото: Архив пресс-службы

Наследие и наследники

В Новом Манеже открылась выставка Гохрана России «Ювелирное мастерство. Традиции и современность»

от

Выставка состоит из трех частей: исторические изделия, современные украшения и цифровая голографическая инсталляция. За «традиции» отвечают шедевры декоративно-прикладного искусства XVIII—начала ХХ века. Это камнерезные изделия, мелкая пластика, настольные приборы, наградное оружие, а также эмалевые работы мастерских Фаберже, Хлебникова, Овчинникова — ювелирная слава России, оплот «русского стиля». Многие украшения экспонируются впервые.


Коллекция голограмм ценностей Алмазного фонда — эксперимент, который от столь консервативной институции, как Гохран, сложно было ожидать. Однако даже у классических музеев меняется отношение к современным технологиям. В оцифровке фонду помогал Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Отдельный зал отдан современным ювелирам и оружейникам — даже сегодня декоративно-прикладное искусство в России это в значительной мере работа с холодным оружием и его украшением. Большая часть экспонентов — победители конкурса «Россия. ХХI век». Отдельно хочется отметить единственную девушку-призера — Елену Окутову. Она много работает с цветной эмалью, сложной резьбой по металлу и крупными цветными камнями — достойная продолжательница «большого русского ювелирного стиля».

Вне конкурса на выставке присутствуют работы мастеров, уже давно заявивших о себе в России и по всему миру. Несколько витрин отдано ювелиру Ильгизу Фазулзянову и «специальному гостю», Константину Чайкину, победителю престижных международных наград и председателю международной ассоциации независимых часовщиков, который показал на выставке свои новые часы, где сложный механизм сочетается с не менее сложным художественным оформлением.

Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Интерьеры#44

от 09.10.2019

Стиль Beauty#42

от 01.10.2019

Стиль Женщины#41

от 30.09.2019

Стиль Мужчины#40

от 26.09.2019

Стиль Wedding#38

от 23.09.2019

Профиль пользователя