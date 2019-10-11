Суд отменил тариф ПКГУП «Теплоэнерго»

Пермский краевой суд отменил тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго». Также были отменены нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов.

В суд обратились представители ТСЖ, считающие действующий тариф регоператора экономически необоснованным. Они требовали также унифицировать расчетные единицы, используемые при начислении платежей. Сейчас для многоквартирных домов плата рассчитывается исходя из общей площади квартиры, а для индивидуальных домов — по количеству проживающих. В удовлетворении этих требований истцам было отказано.

Ежемесячный платеж жителей Пермского края за услуги регоператора в многоквартирных домах составляет 2,96 руб. за квадратный метр. Ежемесячный платеж жителей частного сектора — 65,8 руб. с одного проживающего.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края заявили, что в настоящее время решение суда в законную силу не вступило, соответственно тариф и норматив являются действующими. Ведомство ожидает мотивировочной части решения суда, чтобы изучить доводы суда и принять решение о дальнейших действиях.