Виновнику смертельного ДТП на Малышева сократили срок ареста

Следователи СУ СКР по Свердловской области сообщили о новом уголовном деле в отношении Владимира Васильева — виновника массового ДТП с двумя погибшими, которое произошло на перекрестке Малышева-Московской 4 августа. Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, дело возбуждено об угоне автомобиля (ст. 166 УК РФ), оно передано в производство с делом о массовом ДТП.

Напомним, авария произошла утром 4 августа. Васильев на угнанном автомобиле Kia Rio на полной скорости влетел в LADA Priora, стоявшую на светофоре на Малышева-Московской. Водитель и пассажир LADA погибли на месте, Васильева и пассажира Kia Rio с травмами доставили в городскую больницу №24.

Изначально уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) возбудило ГУ МВД по Свердловской области, расследованием занималось следственное управление региональной полиции. Однако в сентябре из-за общественного резонанса и в целях тщательной проверки дело было передано следователям. Изначально Верх-Исетский райсуд арестовал Васильева до октября, а нНедавно Ленинский райсуд продлил срок до 12 февраля.

Сегодня, 11 октября, Свердловский облсуд рассмотрел обращение обвиняемого, в котором он попросил освободить его из СИЗО. Как сообщили в пресс-службе облсуда, срок заключения под стражей сократили до 12 декабря включительно. Во время заседания следователь просил еще шесть месяцев ареста, так как расследование дела продлили до 5 марта.

Дарья Соколова