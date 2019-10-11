Сотрудница миграционной службы брала взятки мультиварками

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело начальника отдела по делам миграции горотдела полиции «Минусинский», которая обвиняется в получении взяток бытовой техникой. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с декабря 2016-го по январь 2018 года директор ряда коммерческих фирм, занимающихся лесопереработкой, передал начальнику миграционного отдела три мультиварки, кофеварку, а также Apple iPhon8 стоимостью 60 тыс. руб. За подарки обвиняемая обещала не проводить в его компаниях проверки по соблюдению миграционного законодательства. По материалам ФСБ в отношении сотрудницы полиции завели дело о взятке (ч. 3 ст. 290 УК).

Илья Николаев