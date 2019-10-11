В Самаре планируют провести митинг с требованием отставки регионального министра энергетики

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев направил главе Самары Елене Лапушкиной уведомление о проведении митинга с требованием отставки министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова. Об этом в Твиттере сообщил сам парламентарий.

Акцию протеста планируют провести 19 октября на площади им. Дмитрия Козлова. «Марков заявил, что исполняя решение суда об отмене завышенного тарифа на мусор – его повысят!»,– отметил депутат.

Ранее Самарский областной суд отменил приказы регионального министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов, который истцы посчитали завышенным. По результатам экономической экспертизы тарифа, в частности, выяснилось, что расходы на транспортирование мусора превышены более чем в шесть раз. Регоператор по обращению с ТКО намерен обжаловать решение суда.

Комментируя решение суда в СМИ, Сергей Марков сообщил, что в течение месяца будет принят новый тариф, а до этого будет действовать ранее утвержденный. Министр отметил, что будет пересмотрена расценка на сбор и вывоз ТКО до объектов утилизации и сортировки, что может привести к росту тарифа.

«...Мы еще год назад проводили такие расчеты, и они показали более высокие значения цены транспортировки. Поэтому изменение методики может привести не к снижению, а к росту тарифа, и этот вопрос нас особенно беспокоит. Вопрос о риске увеличения тарифа озвучивался нами в суде, но истцы, сознательно или не желая оценивать последствия, его проигнорировали. Теперь тарифному органу придется искать варианты, как исполнить решение суда и не допустить при этом значительного роста тарифа...»,– подчеркнул в СМИ господин Марков.

Ани Айвазян