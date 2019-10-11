Прикамье вошло в число лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестсчетов

Пермский край занял 4-е место среди 14 субъектов ПФО и 11-е — среди всех регионов РФ по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщает пресс-служба отделения по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ.

По данным на конец августа 2019 года, в Прикамье открыто 25 086 ИИС, ими обладает каждый 104-й житель региона. Главное преимущество такого счета — возможность получить налоговый вычет, позволяющий платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный налог.

«Статистика показывает, что интерес потребителей к ИИС год от года только возрастает. Это связано с рядом преимуществ ИИС по сравнению с традиционными инвестиционными инструментами. В настоящее время на основании объемов торговых оборотов по ИИС основной интерес их владельцев отдается акциям и депозитарным распискам и затем уже облигациям»,— заявил управляющий отделением по Пермскому краю Уральского ГУ ЦБ РФ Алексей Моночков.