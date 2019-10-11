«Т Плюс» и «ПСК» обязали исключить посредника из схемы теплоснабжения Закамска

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность решения Пермского УФАС о незаконности включения компании-посредника в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Антимонопольное ведомство начало административное производство в отношении ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР», а также должностных лиц, допустивших нарушение антимонопольного законодательства. Им грозят многомиллионные штрафы.

До 2015 года теплоснабжение Закамска осуществляли ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК». По данным УФАС, воспользовавшись своим доминирующим положением на рынке коммунальных услуг, они включили в схему посредника, обеспечивающего транспортировку тепла между единой теплоснабжающей организацией и жителями. Из-за этого для части жителей Кировского района произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6% и были созданы условия для его дальнейшего роста.

«Из-за незаконных действий группы ресурсоснабжающих компаний, которые являются единственными источниками тепловой энергии в Кировском районе Перми, пострадали жители 34 многоквартирных домов Закамска. Более 8 тыс. граждан оказались заложниками поставщиков тепла, которые преследовали единственную цель: посредством введения в систему теплоснабжения территории номинальной компании-посредника сформировать возможность на легальных основаниях увеличивать тариф для потребителей и, следовательно, необоснованно обогащаться за счет граждан и бюджета Перми»,— пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда вступит в законную силу с момента его опубликования. В течение шести месяцев компании-нарушители должны посредника из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.

«Комментировать постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда рано. Какие-либо выводы можно будет сделать после изготовления постановления в полном объеме», – сообщили РБК-Пермь в ПАО «Т Плюс».