В Ульяновской области местный житель осужден за незаконную вырубку деревьев на 27,5 млн рублей

Житель Карсунского района Ульяновской области обвинен в незаконной вырубке деревьев, причинив госбюджету ущерб на сумму более 27,5 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года злоумышленник неоднократно вырубал сосны, березы, дубы и осины в зоне особо защитных участков лесов.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Более того, суд обязал взыскать с осужденного весь причиненный его незаконными действиями государству материальный вред.

Алена Смирнова