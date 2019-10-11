Volkswagen привезет в Россию 272-сильный пикап Amarok

Компания Volkswagen назвала стоимость самого мощного варианта пикапа Amarok на российском рынке.

Автомобиль с 3-литровым дизельным TDI V6, который по умолчанию выдает 258 л.с., но в кратковременных режимах мощность может вырастать до 272 л.с., оснащается 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion. Новинка доступна в двух топовых комплектациях по цене от 3,4 млн руб.

Напомним, ранее стало известно, что новое поколение пикапа немецкого пикапа будет разрабатываться совместно с компанией Ford