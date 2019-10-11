В Воронежской области могут построить 20 газовых автозаправок за четыре года

В течение четырех лет в Воронежской области должно появиться 20 новых газовых автозаправок. Об этом губернатор Александр Гусев заявил в ходе совещания, посвященного развитию рынка газомоторного топлива в регионе. Строительство будет вестись и в городах, и на трассах. Председатель правления – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин заявил, что инвестор готов строить заправки в том числе на трассе М-4.

В 2018 году, по данным облправительства, потребление газомоторного топлива в регионе составило 7,5 млн кубометров. Сейчас в регионе действуют 11 метановых АЗС.

Правительство области направило в Минэнерго заявку на возмещение затрат инвесторов из федерального бюджета на строительство и реконструкцию четырех объектов заправки природным газом, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м. Также областной департамент промышленности и транспорта разрабатывает порядок предоставления субсидий на строительство АГНКС в регионе и план мероприятий по развитию рынка природного газа: эти документы необходимы для получения межбюджетных трансфертов.

Олег Мухин