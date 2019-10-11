На публичных торгах продают теплоход Азово-Черноморской рейдовой компании

Арбитражный управляющий ООО «Азово-Черноморская рейдовая компания» Александр Мазур сообщил о начале публичных торгов по реализации имущества банкрота. По начальной цене 13,28 млн руб. планируется продать лоцманское судно теплоход «Алмаз» 1980 года выпуска. Уточняется, что к судну прилагается комплекс радионавигационного оборудования, комплекс системы видеонаблюдения и судовой комплекс пожарной сигнализации. Объявление размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно картотеке Арбитражного суда, процедура наблюдения в отношении ООО «Азово-Черноморская рейдовая компания» была введена в сентябре 2018 года по заявлению ООО «БОФ «Азов», предъявившего компании требования на сумму 728,2 тыс. руб. В феврале 2019 года общество было признано банкротом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Азово-Черноморская рейдовая компания» было зарегистрировано в Тихорецком районе Краснодарского края в 2015 году. Уставный капитал общества - 12,5 тыс. руб. Совладельцами компании значатся три частных лица, в том числе Андрей Коробка, имеющий в своих активах доли в уставном капитале ООО «Черноморинжиринг», ООО «Черномортисиз», ООО «Строительные ресурсы», ООО «Стройинициатива» и других.

ООО «Азово-Черноморская рейдовая компания» показывало убыток стабильно за все годы своего существования: при выручке 5,2 млн руб. в 2015 году убыток общества составлял 4,8 млн руб., в 2016 году выручка – 4,1 млн руб., убыток – 9,3 млн руб., в 2017 году выручка - 8 млн руб., убыток – 2,6 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2017 года составляла 2,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко