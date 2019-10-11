Строительство Дома культуры в Карасуке завершится в 2020 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 11 октября, во время рабочей поездки в Карасукский район изучил ход строительства районного Дома культуры. Здание начали возводить еще в 1980 году, однако потом объект был заморожен. В прошлом году по решению правительства региона стройка возобновилась. Завершить ее планируют в 2020 году.

Районный Дом культуры будет выполнять роль многофункционального культурного комплекса. Здесь разместятся детская школа искусств и библиотека на 120 посадочных мест, киноконцертный зал на 400 мест, помещения для культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой деятельности.

Сегодня в помещениях будущего ДК идут отделочные работы. Сметная стоимость строительства составила 585 млн руб. В настоящее время профинансировано 407 млн руб.

Размещение в новом здании придаст импульс дальнейшему развитию детской школы искусств №1, в которой (с учетом пяти филиалов) уже сегодня занимаются 900 детей.

Во время общения с педагогами школы искусств губернатор заверил, что в ближайшее время у школы и коллектива условия труда поменяются в лучшую сторону. «Вы наверняка уже присмотрели себе в будущем Доме культуры Карасукского района новые помещения. Мы сегодня проконтролируем сроки и качество работ на этом строящемся объекте для того, чтобы вы могли работать, учиться и развиваться уже в ближайшее время в новых условиях»,— отметил Андрей Травников.

По итогам посещения строящегося РДК губернатор поручил соответствующим специалистам проработать проект благоустройства прилегающей к новому зданию территории.

Старое здание районного Дома культуры 1924 года постройки списано из-за непригодности к эксплуатации. Здание детской школы искусств, построенное в 1958 году, обветшало под воздействием высокого уровня грунтовых вод. Устаревший проект этого сооружения не отвечает современным потребностям. Функционирующая Центральная библиотека базируется в здании 1940 года постройки.