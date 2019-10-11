Пенсионерка из Удмуртии перечислила лже-сотруднику банка 164 тысячи рублей

У 61-летней пенсионерки из Глазова похитили 164 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).

Установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного из банков. Он сообщил о попытке снятия средств с банковского счета пенсионерки. Затем звонивший предложил потерпевшей снять деньги и перечислить их на безопасный счет. В итоге пенсионерка перечислила лже-сотруднику банка 164 тыс. руб.