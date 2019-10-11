«Теннис спорт промоушен» получит в Уфе без торгов участок под теннисный центр

Власти Башкирии предоставят компании «Теннис спорт промоушен» известной теннисистки Юлии Павловой (Парасюк) участок в Демском районе для строительства теннисного центра. Компания несколько лет пыталась получить участок для этого объекта, но безрезультатно. Теперь власти одобрили предоставление площадки для строительства без торгов, следует из материалов правительства Башкирии.

ООО «Теннис спорт промоушен» образовано в поселке Чесноковка под Уфой в апреле 2016 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Специализируется на деятельности в области спорта. Финансовой отчетности за 2018 год общество не публикует.

Влада Шипилова