В результате стрельбы у монастыря в Бузулуке пострадал один человек

Сотрудник Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Бузулукской епархии.

Инцидент со стрельбой возле Спасо-Преображенского мужского монастыря произошел в среду, 9 октября. По данным епархии, проживающий в обители насельник монастыря, до этого запрещенный в служении, произвел случайный выстрел из оружия кустарного производства. В епархии уточнили, что в интересах следствия, пока выясняются все обстоятельства, комментарии не будут предоставляться.

Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь ведет свою историю с 1853 года. В 1929 году обитель упразднили, на ее территории находилась исправительная колония. В мае 2017 года Священный Синод постановил открыть Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь и назначить на должность наместника обители игумена Виталия (Климова).

Андрей Сазонов