«Белогорье» вышло на второе место в своей зоне в волейбольном Кубке России

По итогам третьего дня второго тура волейбольного Кубка России белгородский волейбольный клуб «Белогорье» вернул себе вторую строчку в пятой зоне. Этого результата команда добилась благодаря победе над своим фарм-клубом - «Технологом-Белогорье» (25:19, 25:21, 25:23).

В других встречах четверга в пятой зоне барнаульский «Университет» уступил новосибирскому «Локомотиву-2» (15:25, 21:25, 17:25), а «Ярославич» - основному «Локомотиву» (14:25, 25:22, 18:25, 26:28). После дня отдыха в субботу «Технолог-Белогорье» встретится с «Локомотивом-2», «Белогорье» — с «Ярославичем», а «Локомотив» — с «Университетом».

Пока в пятой зоне лидирует «Локомотив» с 23 очками, у «Белогорья» - 17, у «Университета» - 15.

Напомним, в полуфинальный этап (15—17 ноября) выйдут по две лучшие команды из пяти зон, а также три команды с третьих мест с лучшими показателями. Из этих 13 клубов будет определен хозяин «Финала четырех», который автоматически квалифицируется в полуфинал турнира. Остальные 12 команд будут разбиты на три группы. Победитель в каждой из них попадет в «Финал четырех» (26-27 декабря).

Олег Мухин