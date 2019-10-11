Власти Югры для Всемирной шахматной олимпиады купят два дома за 2,7 млрд рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа—Югры за 2,7 млрд руб. купит два новых 25-этажных жилых дома в Ханты-Мансийске (микрорайон Иртыш), предназначенных для приема участников Всемирной шахматной олимпиады—2020. По словам генерального директора Ипотечного агентства Югры Евгения Чепеля, после соревнований дома будут сдаваться в аренду. Причем приоритет будет отдаваться работникам бюджетной сферы.

Здания будут приобретены за счет увеличенного правительством ХМАО уставного капитала Ипотечного агентства дополнительной эмиссией акций на 2,7 млрд руб. «24 этажа будут жилых, а первый — под офисы, магазины»,— сообщил господин Чепель, добавив, что площадь квартир (в каждом доме их по 718) равна 24 кв. м. (цитата по ТАСС).

Напомним, 1-15 августа 2020 года в Югре пройдет 44-ая Всемирная шахматная олимпиада. Ожидается более 3,5 тыс. участников и официальных лиц из 190 стран. На берегу Иртыша сейчас строится «олимпийская деревня», где будут конгрессно-выставочный центр, блок общественного питания, универсальный спортивный комплекс для проведения игр и жилой комплекс «Ладья».