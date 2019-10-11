Красноярцев, забросавших мэрию «коктейлями Молотова», отдали под суд

Полиция Красноярска завершила расследование дела о поджоге здания мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В ночь на 3 марта 2019 года двое мужчин забросали мэрию «коктейлями Молотова. Видеозаписи поджога попала в интернет. На ее кадрах видно, как злоумышленники кидают в здание горадминистрации три бутылки с зажигательной смесью и ретируются, когда на одном из них вспыхивает одежда.

Вскоре поджигателей задержали. Ими оказались 26-летний и 27-летний местные жители, один из которых судим. Следователи предъявили им обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК) и умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК). По совокупности статей злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Илья Николаев