ГИБДД начнет штрафовать за превышение скорости на ЗСД

С 14 октября петербургское управление Госавтоинспекции начнет штрафовать водителей за превышение скорости на Западном скоростном диаметре (ЗСД).

Камеры фиксации нарушении уже установлены на платной магистрали по инициативе УГИБДД в соответствии с решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе города. Устройства интегрированы в автоматизированную систему фиксации нарушений ПДД, сообщает «Фонтанка.ру».

Добавим, что на большинстве участков Западного скоростного диаметра установлены знаки ограничения в 90 км/ч.