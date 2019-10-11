В Краснодаре вместо автосалона построят новый спортзал

В столице Кубани на месте частного автосалона по улице Уральской, 96/6 планируют построить спортивный центр. Как сообщили в мэрии, участок площадью в 920 кв. м находится в аренде у президента Краснодарской краевой федерации воркаута Сергея Фетисова. По завершению строительства, администрация города планирует приобрести здание в собственность и открыть там муниципальную спортивную школу.

Сообщается, что в месте, где планируют построить спортзал, существует крупных жилой массив, но поблизости нет муниципальных спортивных учреждений. Курировать строительство поручено начальнику городского управления по физической культуре и спорту Анатолию Мирошникову. Он также должен проработать вопросы, связанные с пожарной безопасностью и возможностью организации там парковочного пространства.

По словам Сергея Фетисова, зал будет строиться в соответствии с техническим заданием, которое подготовит администрация города. Здание будет предназначено для занятий спортивной гимнастикой.

Дмитрий Михеенко