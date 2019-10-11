Актерам Коми-Пермяцкого драмтеатра увеличат зарплату

Сотрудникам Коми-Пермяцкого драматического театра поднимут зарплату. Переговоры об этом ведутся с учредителем театра — краевым минкультом. Об этом сообщают «Парма Новости» со ссылкой на директора театра Анатолия Четина.

Ранее стало известно, что из Коми-Пермяцкого драматического театра увольняются актеры. Причина — маленькая зарплата (12–14 тыс. руб. в месяц) и отсутствие ролей.

«В начале сезона театр покинули несколько артистов. Однако не стоит говорить, что театр погружается в кризис: спектакли не отменяются, мы работаем в штатном режиме»,— заявил господин Четин. На место уволившихся уже приняли двух новых актеров.