Четыре десятка муниципальных служащих Томска наказаны за недостоверные сведения в декларациях

Исполняющий обязанности прокурора Томска Евгений Репях внес мэру Ивану Кляйну и руководителям департаментов городской администрации пять представлений об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. При проведении прокурорской проверки надзорный орган установил, что не все сотрудники мэрии Томска надлежащим образов исполняют требования о раскрытии сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов своих семей.

«Так, допущены факты предоставления недостоверных сведений о счетах, открытых муниципальными служащими, а также их супругами в банках. Выявлены случаи отсутствия в представленных справках данных об объекте недвижимости, находящемся в пользовании члена семьи муниципального служащего, неверного отражения информации об основаниях приобретения недвижимости»,— говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки 41 муниципальный служащий привлечен к административной ответственности.

Илья Николаев