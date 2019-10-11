Активиста Виктора Балдина задержали из-за публикации экстремистского флага в 2017 году

УМВД по Екатеринбургу составило на активиста Виктора Балдина протокол за пост в соцсети «Одноклассники». Документ о возбуждении административного дела по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций) разместил сам активист на странице в Facebook.

По данным протокола, в октябре 2017 года господин Балдин разместил в «Одноклассниках» фото флага «Артподготовки» (деятельность организации запрещена на территории России). По некоторым данным, сейчас активист доставлен в Ленинский райсуд, административное дело рассмотрит судья Ирина Цыбульская.

Напомним, полиция задержала активиста утром и доставила его в УМВД на Фрунзе, 74. Ранее он появлялся в повестке из-за своих планов провести митинг против участия в опросе по строительству храма святой Екатерины. Голосование пройдет 13 октября. Власти отказали Виктору Балдину в проведении акции. На своей странице в Facebook активист сообщил, что сегодня прокуратура Свердловской области вручила ему предостережение, в котором сообщила о проведенной проверке запланированной акции. Из-за того, что мероприятие не согласовали власти, прокуратура предупредила господина Балдина об административной ответственности в случае проведения акции.

Дарья Соколова