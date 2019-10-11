Две трети жителей области считают свое здоровье хорошим При этом только один из пяти жителей Нижнего Новгорода удовлетворен здоровьем.

Абсолютное большинство жителей Нижегородской области, проживающих за пределами Нижнего Новгорода, оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

В ходе соцпороса, проведенного НИИ проблем социального управления, такие варианты ответов выбрали 66% респондентов не из областного центра. При этом только один из пяти опрошенных в Нижнем Новгороде положительно отозвался о своем здоровье. Зато оценку «удовлетворительно» своему здоровью поставили 48,9 % жителей мегаполиса и только 14,4 % тех, кто живет за его пределами.

Мужчины в два раза чаще, чем женщины говорят об отличном (7,1 % против 4,6 %) и хорошем (47,8 % и 22,2 % соответственно) здоровье. Так, очень хорошим считают свое здоровье 7,1% опрошенных мужчин и 4,6% женщин. На «четверку» оценили состояние здоровья 47,8% респондентов мужского пола и 22.2% женщин, ответивших на вопросы социологов. На плохое состояние здоровья, наоборот, вдове чаще жаловались представительницы прекрасного пола. Слабым свое здоровье считают 20,8% женщин и 9,6% мужчин, а очень слабым – 10,8% и 5,2% соответственно.

Директор НИИ проблем социального управления Максим Лубяной сказал ЪФМ, что такая картина типична и обусловлена гендерными психологическими особенностями.

Напомним, что 9 октября министром здравоохранения Нижегородской области назначен Андрей Смирнов, перед которым поставлены конкретные задачи, связанные с повышением качества медицинского обслуживания и улучшением здоровья жителей региона.

Напомним также, что 3 октября на форуме «Россия – страна возможностей» Президент Владимир Путин поставил заместителю губернатора Нижегородской области Андрею Гнеушеву задачу снизить смертность в регионе.

Опрос проведен Научно-исследовательским Институтом проблем социального управления 24 сентября 2019 года на территории Нижегородской области. Опрошено около 1200 респондентов.