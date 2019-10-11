Тамбовские фермеры предложили создать в регионе центр компетенций по агрострахованию

Национальный союз агростраховщиков (НСА) и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Тамбовской области в ходе аграрного форума «Золотая осень» подписали соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственного страхования, сообщили в НСА. Фермеры предложили создать в регионе центр компетенций по агрострахованию, и в НСА эту инициативу поддержали. По данным союза, главной проблемой в сфере агрострахования для фермеров остается необходимость консультирования по вопросам подбора параметров страховой защиты.

По словам президента НСА Корнея Биждова, по объему застрахованной площади сельхозкультур (148 тыс. га) Тамбовская область в 2019 году вошла в десятку регионов-лидеров в РФ. Основные риски для растениеводства в регионе - суховей, выпревание и вымерзание озимых. На 1 сентября 2019 года в регионе в регионе также было застраховано с господдержкой 246,3 тыс. голов свиней и 1,5 млн голов птицы.

Олег Мухин