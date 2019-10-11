Роспотребнадзор начал проверку после публикации видеоролика об антисанитарии в казанской школе

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проводит административное расследование после публикации в СМИ видеоролика об антисанитарии в столовой казанской школы №170, сообщает пресс-служба ведомства. Специалист управления выехал на место с обследованием, о результатах проверки ведомство сообщит дополнительно.

Ролик был снят одним из дежурных школьников и накануне появился в соцсетях. По словам автора видео, в столовой образовательного учреждения не соблюдаются санитарные нормы. Сам автор написал, что «устал от этой грязи», поэтому и снял ролик. На кадрах видны грязные тарелки, в которые кладут фрукты. Школьник также снял кружку с напитком, в которой плавает муха. При этом сотрудники столовой без перчаток готовят и накладывают школьникам пищу, говорит автор ролика.

"Ъ-Казань"