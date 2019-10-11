ММК в миниатюре

Исполнилось 46 лет научно-техническому музею Магнитогорского металлургического комбината, в экспозиции которого нашла своё отражение вся история становления и развития крупнейшего предприятия металлургической отрасли России - от палаток первостроителей до современных высокопроизводительных цехов.



Первым посетителем музея 5 октября 1973 года стал директор ММК Дмитрий Прохорович Галкин со своими соратниками.

Этот день считается датой рождения музея, хотя историю металлургического гиганта, тщательно собирая ценные свидетельства и факты, стали писать буквально с первых дней Магнитки. Центральным экспонатом, открывающим самую первую экспозицию, был огромный глобус, на котором красными линиями были обозначены трудовые связи комбината с пятьюдесятью странами мира.

Уже через два года после открытия музей ММК был награжден дипломом профсоюза работников металлургической промышленности как победитель отраслевого смотра работы музеев. «В числе его посетителей в разные годы были: посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, актёр Михаил Глузский, бывший лидер ГДР Эрик Хоннекер и многие другие знаменитости. Число посетителей музея ММК с момента его открытия давно превысило численность населения самого Магнитогорска. Более того, их количество растёт год от года. Секрет популярности музея кроется прежде всего в интересе к самому комбинату.

У музея ММК имеется два филиала. В 1992 году в средней общеобразовательной школе № 59 открыт музей И. Х. Ромазана, имя которого и носит эта школа. Сбор материалов, разработка экспозиции проведены силами работников музея ММК. В 1995 году, в связи с 90-летием Г. И. Носова, в доме, где жил легендарный директор Магнитки, воссоздан «Рабочий кабинет» с экспозицией, рассказывающей об основных этапах его жизни и трудовой деятельности. Музей ПАО «ММК» неоднократно становился победителем общегородского смотра-конкурса музеев.

В музее представлена вся история ММК начиная от первых котлованов до готовой продукции. Но его изюминкой считается коллекция действующих моделей цехов и агрегатов, которые отражают всю технологическую цепочку ММК. Широко представлены в музее современная деятельность комбината, социальная сфера. Отдельная экспозиция посвящена директорам предприятия.

А вскоре, с появлением в городе парка «Притяжение», инициатором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, музей комбината наверняка получит новую интересную экспозицию, а возможно, и сам переедет в музейно-образовательный кластер парка.