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Фото: Андрей Абрамов

Премиальные Олимпийским чемпионам в Нижегородской области повысят до 3 млн рублей

Губернатор предложил увеличить вознаграждение за высшие спортивные достижения.

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Размер премиальных для профессиональных спортсменов в Нижегородской области увеличится в несколько раз.


Соответствующий проект закона в региональный парламент внес губернатор Глеб Никитин. Так победители Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр смогут рассчитывать на премию в три миллиона рублей, сейчас это 500 тысяч. Вознаграждение чемпионам мира повысится до 500 тысяч рублей, обладателям золотых наград чемпионатов Европы будет полагаться поощрение в 300 тысяч. Повышенные премии также предлагается выплачивать финалистам и призерам крупных соревнований.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина поддерживает такое начинание и считает, что оно стимулирует спортсменов выступать за Нижегородскую область.

Выступление ведущих спортсменов за родной регион имеет важное значение и для вовлечения в занятия спортом молодежи, для которой чемпионы служат примером. Об этом на форуме «Россия – спортивная держава» говорил Президент Владимир Путин.

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