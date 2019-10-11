Стартовали продажи автомобилей лимитированной серии LADA #СLUB

Фото: LADA

Начались продажи лимитированной серии LADA #CLUB. Об этом сообщается на сайте LADA.

«LADA #CLUB – это седан и лифтбэк Granta, компактный кроссовер XRAY и универсал Largus, выполненные на базе комплектации Comfort, но с элементами топ-версий Luxe»,– говорится в сообщении.

Автомобили LADA Granta #CLUB имеют три варианта силового агрегата – 1,6л 87 л.с. МКПП, 1,6 л 106 л.с МКПП и 1,6л 98 л.с. АКПП. Начальная цена седана и лифтбэка LADA Granta #CLUB составляет соответственно 543,9 тыс. руб. и 558,9 тыс. руб.

Георгий Портнов