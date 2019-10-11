ФРП профинансировал в Прикамье проекты на сумму 5,8 млрд рублей

За девять месяцев 2019 года эксперты федерального и регионального фондов развития промышленности (ФРП) одобрили 13 проектов компаний Прикамья на общую сумму 2,5 млрд руб. Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

До конца текущего года еще пять региональных компаний намерены получить льготные займы федерального фонда на сумму 2 млрд руб. Всего с начала своей работы в Пермском крае федеральный и региональный фонды профинансировали 33 проекта стоимостью 5,8 млрд руб.

Фонд предоставляет льготные займы по девяти направлениям: «Развитие», «Лизинг», «Конверсия», «Станкостроение», «Комплектующие», «Маркировка лекарств», «Цифровизация», «Приоритетные проекты», «Повышение производительности труда». Для реализации проектов по одной из этих программ ФРП предоставляет льготные целевые займы по ставке 1,3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд руб.