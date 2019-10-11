Горячему Ключу выделили 35 млн рублей на покупку квартир детям сиротам

Городу Горячий Ключ в рамках краевой госпрограммы в текущем году выделено более 35 млн руб. на покупку 26 квартир в новостройках для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как уточнили в краевой администрации, жилые помещения уже приобретены в микрорайоне Развилка, где также имеется школа и детский сад.

Сообщается, что в ближайшее время состоится вручение сиротам ключей от еще 20-ти квартир, в другом районе Горячего Ключа. Год назад дети-сироты города получили 15 квартир. Всего на эти нужды в 2019 году из краевого бюджета выделено более 1,7 млрд руб.

Василий Хитрых