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В краснодарской станице Старокарасунской построят новый детский сад

В станице Старокорсунской краевого центра будет построен детский сад на 350 мест, новый корпус школы № 86 до 250 мест, а также спортивный зал и футбольное поле по улице Красной. Об этом глава Краснодара Евгений Первышов сообщил на встрече с жителями станицы.

Кроме того, в текущем году в Старокорсунской отремонтировали 13 участков дорог и обновили фасад Дома культуры. В настоящее время в станице благоустраивают первую очередь сквера «Прохладный», сообщили в мэрии.

Также в 2019 году в Старокарасунской отремонтировали фасад и входную группу Дома культуры, установили уличную эстраду, в сквере «Старокорсунском» дополнительно установили детское игровое оборудование и лавочки, сделали «косметический» ремонт всех остановок, отремонтировали 13 участков дорог в гравийном исполнении, заменили 460 м центрального водопровода и восстановили уличное освещение по 15 адресам.

Василий Хитрых


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