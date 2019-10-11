В Новосибирской области завершена уборочная

Более 1,4 млн га зерновых (100% уборочной площади) обмолотили аграрии Новосибирской области, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. В регионе намолочено почти 2,6 млн т зерна при средней урожайности 18,3 центнера с гектара. «Это полностью обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области, сохранив, в том числе, набранные высокие темпы экспорта»,— говорится в сообщении. Профицит зерна составит около 800 тыс. т, на экспорт будет отправлено около 400 тыс. т. Основными странами-экспортерами новосибирского зерна являются Китай, Монголия, Азербайджан, Литва, Латвию, Иран, Пакистан, Египет, Белоруссия и Казахстан.

Для проведения уборочных работ новосибирские сельхозпроизводители получили господдержку в объеме почти 700 млн руб. Общая сумма средств государственной поддержки, перечисленных аграриям региона с начала года — 2,4 млрд руб. (1,1 млрд руб. — средства федерального бюджета, 1,3 млрд руб. — средства областного бюджета).

Илья Николаев