Мир ушел в Эфиопию Кто претендовал на Нобелевскую премию мира в этом году

В пятницу Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира. Им стал премьер министр Эфиопии Абий Ахмед. Список номинантов по традиции держался в секрете. Известно, что всего претендентов было 300, почти треть из них — не конкретные люди, а организации. Подробнее о номинантах — в материале Ивана Якунина.

Большой разбор потенциальных лауреатов на днях опубликовал журнал Time. Есть три знаковых персонажа. Первый — вождь бразильских индейцев Раони Метуктире. 89-летний активист в этом году проявил себя в борьбе за охваченные пожарами леса Амазонки. Более того, Метуктире, не вынимая огромного диска из нижней губы, отправился на саммит G7 и там убеждал мировых лидеров помочь восстановить лес. Второй — премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. У него в активе есть реальное достижение: управляя страной всего год, он прекратил 20-летнюю войну с соседней Эритреей и заключил мирное соглашение. Третий — шведская экоактивистка Грета Тунберг, 16-летняя девочка, которая приехала на Генассамблею ООН и обвинила политиков в бездействии.

Британская букмекерская контора Ladbrokes по запросу “Ъ FM” оценила шансы претендентов: «По поводу Нобелевской премии на 11 октября коэффициент на Грету Тунберг — 2:1, Аби Ахмеда – 4:1, Раони Метуктире – 8:1».

Мало кто помнит, но шанс получить Нобелевскую премию мира был и у Дональда Трампа. В феврале этого года он хвастался, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру за то, что северокорейские ракеты перестали летать над японскими островами, и Ким Чен Ын вроде стал более миролюбивым. Но бывший посол США в России Майкл Макфол тогда в переписке с “Ъ FM” назвал решение преждевременным: «Я был шокирован, когда узнал, что премьер-министр Абэ номинировал президента Трампа.

Премия должна достаться тому, кто внес вклад — именно смог установить мир.





Ее не должны получать те, кто только желает мира. Если Трампу удастся заставить Ким Чен Ына уничтожить все ядерное оружие, тогда, может быть, его смогут рассмотреть как кандидата. Но от такого результата мы сейчас очень далеки».

По версии Time, был в списке номинантов и еще один политик — это премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. В марте в двух мечетях города Крайстчерч националист устроил стрельбу, 51 человек погиб, 49 — было ранено. Это был самый масштабный теракт в истории страны, и Джасинда Ардерн, как пишет издание, стала символом мужества для новозеландцев.

Журналистка Нами Микоян, которая 25 лет входила в правление Международного фонда мира и занималась проблемой беженцев, рассуждает, могли бы попасть в список номинантов российские политики: «Я не буду трогать проблему Украины, потому что я не знаю ее так глубоко, чтобы рассуждать серьезно. Меня очень волнуют проблемы Азербайджана и Армении, я не вижу, кто бы занимался у нас в стране тем, чтобы был мир внутри отдельных народов.

Я знаю, что мы мало делаем для того, чтобы, правда, был мир. Можно говорить по телевизору, что хочешь, но ничего не делать».

Владимира Путина лишь однажды номинировали на Нобелевскую премию мира в 2014 году. Но победу отдали пакистанской школьнице Малале, которая боролась против угнетения подростков. В прошлом году премия досталась иракской правозащитнице, которая выступала против сексуального насилия. За последние десять лет никто не получал премию за экоактивизм.