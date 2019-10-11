«Самое простое — обещать»

Владимир Зеленский установил мировой рекорд общения с прессой. Президент отвечал на вопросы журналистов более 14-ти часов. Глава Украины подтвердил свое стремление остановить войну в Донбассе, при этом он не намерен капитулировать перед Россией. Зеленский также не исключил, что дата проведения саммита в «нормандском формате» станет известна на следующей неделе. Сейчас встрече «четверки» мешает буксующий процесс разведения вооруженных сил на линии противостояния. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Зеленскому удастся оперативно выполнить свои предвыборные обещания.

Владимир Зеленский превзошел Владимира Путина. Он вообще всех превзошел. Президент Украины установил мировой рекорд по продолжительности общения с прессой. Прямо в ходе пресс-марафона Владимир Александрович получил соответствующий сертификат об этом рекорде. Тем не менее, с сожалением приходится констатировать, что это, пожалуй, единственный заметный результат прошедшего мероприятия. По крайней мере, что касается политических итогов.

Наверное, Зеленский хотел объясниться со своей страной — решил доказать, что не капитулирует перед Путиным. Территории сдавать не собирается и даже готов обсуждать возвращение Крыма. Примерно две недели назад Киев официально согласился с пресловутой «формулой Штайнмайера», с тех пор словосочетание каждый день упоминается в СМИ. На Украине не всем это понравилось: Зеленского обвинили в попытке капитуляции, на Майдане прошли митинги. В итоге глава государства собрал журналистов, чтобы еще раз напомнить: он пришел с миром. Хотите, чтобы война закончилась, — идите за мной.

Можно предположить, что рекордный пресс-марафон будет успешным.

Страна услышит своего президента и поверит его словам — выдаст кредит доверия. Вопрос только в том, насколько этого хватит.

Порошенко нашел выход из положения. Его формула сохранения власти называлась: Россия — главный враг, на него можно все свалить. Уровень жизни падает: что же вы хотите — война идет. Мы, украинская власть, ничего не можем сделать. Силы неравны, и обуздать агрессора — дело Запада, пока он этого не сделал, ситуация с места не сдвинется. Петр Алексеевич подписал минские соглашения и вроде тоже стремился к миру, но выполнять их не торопился. Он понимал, что общество будет против, и его обвинят в капитуляции. Удобная позиция: всегда быть гонимым, получать кредиты и моральную поддержку. Накал боевых действий удалось снизить, но конца противостоянию как не было, так и нет. Украина сказала этой формуле «нет».

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Хотим мир — избрали Зеленского. Молодой президент принялся звонить Путину и договариваться, в итоге состоялся обмен пленными. Вроде процесс пошел, но часть общества опять засомневалась: подождите, мир-то мы хотим, но не капитуляцию. И вот застопорился согласованный, сто раз утвержденный процесс разведения сторон в двух населенных пунктах Донбасса: Золотом и Петровском. Препятствуют так называемые добровольческие батальоны Украины или, как их называют в России, националисты.

Киев заявляет, что виновата противоположная сторона. Без разведения сил не может состояться нормандский саммит — все подвисло.

Зеленский обещает «план Б». Самое простое — обещать. За пять лет привыкли жить с гибридной войной. Москву происходящее тоже устраивает, и в этом можно найти долю истины. Выход есть: сначала консолидировать общество, потом идти на переговоры. Зеленский сам об этом говорил, и процесс этот не быстрый — одним пресс-марафоном здесь не обойтись. Зато есть надежда, что и в России что-нибудь поменяется.