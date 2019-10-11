В Томской области беглый заключенный 11 дней питался подножным кормом

Прокуратура Томка направила на рассмотрение суда дело о побеге из колонии-поселения. В июне 2019 года 28-летний местный житель совершил побег из колонии-поселения, где он отбывал срок за преступление в сфере безопасности дорожного движения. Беглец направился пешком в поселок Красная горка Тегульдетского района, расположенный более чем в 250 км от областного центра. Сибиряк хотел повидаться с женой и дочерью. На протяжении 11 дней беглец питался грибами и ягодами, ночевал в лесу под деревьями. Чтобы добраться до поселка мужчина даже переплыл реку Чулым, однако после встречи с родными он был задержан полицией.

По ст. 313 УК (побег из мест лишения свободы) ему грозит до четырех лет заключения.

Илья Николаев