Валентин Коновалов отчитал «Аэросити-2000» за некачественную работу по обращению с ТКО

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов отчитал «мусорного» регоператора «Аэросити-2000» за плохую работу и потребовал наладить комплексную систему обращения с отходами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Идут массовые жалобы населения, люди относятся отрицательно к деятельности организации»,— сказал господин Коновалов. Он отметил, что нельзя допускать, чтобы «вдоль дорог лежал мусор и образовывались стихийные свалки». Глава упрекнул регоператора в том, что последний до сих пор не наладил систему сбора, транспортировки, переработки и захоронения мусора и не зашел на большую часть сельских территорий.

Валентин Коновалов потребовал «Аэросити-2000» предоставить в минприроды и экологии республики инвестиционную программу в области обращения с ТКО. В свою очередь регоператор сообщил, что планирует построить несколько мусоросортировочных заводов и мусороперегрузочных станций.

Московская компания «Аэросити-2000» стала оператором по обращению с отходами летом 2018 года. Зимой этого же года Валентин Коновалов заявил о неготовности республики к «мусорному» реформированию. В 2019 году минприроды Хакасии подало в суд на компанию из-за многочисленных жалоб жителей с требованием о расторжении соглашения о расторжении соглашения от 19 июля 2018 года об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Хакасия. Очередное заседание назначено на 16 октября.

Юлия Сасевич