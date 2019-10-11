Замглавы минэкологии Татарстана оштрафовали за непредоставленную госуслугу

В Казани на 5 тыс. руб. был оштрафован замглавы минэкологии Татарстана за нарушение требований законодательства о госуслугах, говорится в сообщении Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как показала проверка, замминистра немотивированно отказал одной из организаций предоставить часть акватории озера Средний Кабан. В результате его признали виновным по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Имя замминистра ведомство не раскрывает.

"Ъ-Казань"