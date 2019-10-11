Дорогу Минеральные Воды—Кисловодск расширят до четырех полос

В Ставропольском крае началась реконструкция автомобильной дороги А-157 «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск», сообщает пресс-служба губернатора региона. Она обеспечивает связь станции и аэропорта Минеральные Воды с городами Кавминвод по кратчайшему маршруту. Интенсивность движения транспорта здесь составляет до 10 тыс. машин в сутки, и по прогнозам в ближайшее десятилетие может вырасти вдвое.

«При этом дорога на большей части своей протяжённости имеет всего две полосы и нуждается в расширении.

Анализ ДТП показывает, что уровень безопасности движения практически на всём протяжении дороги является низким и критическим», — говорится в сообщении.

На первом этапе реконструкция пройдет на участке 36-46 км к осени 2021 года. На втором этапе работы пройдут на 0-30 км. Полностью завершить реконструкцию планируют в 2024 году.

Дорогу расширят до четырех полом, что позволит повысить скорость и безопасность движения. Здесь также построят многоуровневые транспортные развязки, подпорные стенки, установят бетонное и металлическое ограждение, сделают освещение, обустроят автобусные остановки с тротуарами и установят на некоторых участках акустические экраны для защиты от шума.

Дарья Голякова