Полиция задержала полсотни мигрантов на новосибирском сельхозрынке

В Новосибирске на крупном плодовоовощном рынке «Хилокский» силовики задержали 50 мигрантов. На шестерых из них составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ). Всего во время профилактического рейда на рынок полиция проверила 220 граждан ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Напомним, в начале неделе на Хилокском рынке произошла крупная потасовка. Ее участниками были несколько десятков человек. Согласно кадрам размещенного в интернете видео, драка сопровождалась стрельбой и поджогами автомашин. Несколько мигрантов оказались в больнице. В последующем полиция возбудила уголовное дело. Оно расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Илья Николаев