«Искитимцемент» снизил объемы производства цемента на 7,7% с начала года

За девять месяцев 2019 года объемы производства «Искитимцемента» упали на 7,7%. С января по сентябрь включительно предприятие произвело 776 тыс. т цемента против 840 тыс. т за аналогичный период прошлого года. 89% произведенного цемента отгружено в регионы Сибирского федерального округа, остальной объем ушел за его пределы.

«По данным маркетологов АО «Искитимцемент», на протяжении девяти месяцев текущего года цементный рынок СФО демонстрирует положительную динамику: уровень потребления продукции вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. До конца 2019-го планируем произвести и реализовать около 1 млн тонн цемента, то есть по году общее снижение составит около 1%»,— цитирует генерального директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна пресс-служба компании.

Падение объемов производства цемента он связывает с уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки, а также высокой конкуренцией в отрасли. В 2020 году предприятие намерено увеличить производство на 6-7%.

Напомним, за девять месяцев в Новосибирске введено жилья на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Илья Николаев