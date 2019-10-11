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24 сентября 2019 года в Перми состоялся Первый бизнес-форум «НАШЕ ДЕЛО – ОТЕЛЬ»

Участниками форума стали более 100 руководителей гостиничного бизнеса Пермского края и Удмуртии. Различные компании-поставщики в сфере HoReCa представили на выставке интересные предложения, продемонстрировали презентации продуктов и новинок.

Были проведены профессиональные консультации, семинары, кулинарные мастер-классы, дегустации продукции и розыгрыши ценных призов.

В статусе генеральных партнеров форум поддержали компании АRBUS и АО «ПЕРМАЛКО». Официальные партнеры форума – Mango Office, DocsInBox.

Партнеры – «Кухонные Инновационные Технологии», Фабрика мороженого «Престиж», «С-Текстиль Пермь», кофейная компания «Baarista», производитель профессиональной техники «SMEG», типография «Эскорт Принт» и другие.

Информационные партнеры проекта – журнал "Точка Продаж", газета "Коммерсантъ-Прикамье" и Журнал "National Business".

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