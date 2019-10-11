24 сентября 2019 года в Перми состоялся Первый бизнес-форум «НАШЕ ДЕЛО – ОТЕЛЬ»

Участниками форума стали более 100 руководителей гостиничного бизнеса Пермского края и Удмуртии. Различные компании-поставщики в сфере HoReCa представили на выставке интересные предложения, продемонстрировали презентации продуктов и новинок.