Объем введенного за 9 месяцев жилья в Удмуртии вырос на 7,5%

За девять месяцев 2019 года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 604 тыс. кв. м жилья. Это на 7,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года и составляет 82,5% от объем задания текущего года, сообщает пресс-служба минстроя республики. Всего в 2019 году в регионе планируют построить и сдать 732 тыс. кв. м жилья.

«Это достижимый показатель. Тем более с учетом того, что в настоящий момент в Удмуртии строится 92 многоквартирных дома общей площадью около 1 млн. кв. м. По большей части — это комплексная застройка в Ижевске, для стимулирования которой, а именно, развития социальной инфраструктуры, мы привлекаем инвестиции из федерального бюджета»,— прокомментировал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.