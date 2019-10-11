Двое граждан КНР заплатят штраф в 1 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ

В городе Боготол (Красноярский край) суд вынес приговорам двум гражданам Китая, которые обвинялись в том, что пытались подкупить сотрудника ФСБ. Об этом «Ъ» рассказал заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Валерий Макаров. Обвиняемым по делу проходили предприниматели из КНР, занимающиеся переработкой лесоматериалов и их отправкой железнодорожным транспортом. В феврале 2019 года они обратились к сотруднику отдела УФСБ России по Красноярскому краю с просьбой взять их под свое покровительство, общая заплатить 60 тыс. руб. Чекист отказался брать деньги, а против коммерсантов завели уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК). До суда обвиняемых поместили в СИЗО.

«С учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, наличия на иждивении малолетних детей суд назначил каждому из фигурантов штрафа в размере 500 тыс. руб.»,— сообщили в прокуратуре.

Илья Николаев