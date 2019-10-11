Обустройство очередного участка эспланады оценили в 113 млн рублей

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68-м квартале, эспланада». Требуется обустроить пешеходные переходы, построить детскую игровую площадку площадью 380 кв. м, административное здание, общественный туалет, высадить деревья и смонтировать систему подсветки. На участке также будет размещена система видеонаблюдения.

Все работы необходимо завершить к 30 сентября 2020 года. На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев.

Максимальная цена контракта определена в 113,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 18 октября.