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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Обустройство очередного участка эспланады оценили в 113 млн рублей

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68-м квартале, эспланада». Требуется обустроить пешеходные переходы, построить детскую игровую площадку площадью 380 кв. м, административное здание, общественный туалет, высадить деревья и смонтировать систему подсветки. На участке также будет размещена система видеонаблюдения.

Все работы необходимо завершить к 30 сентября 2020 года. На результат работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев.

Максимальная цена контракта определена в 113,2 млн руб. Итоги аукциона подведут 18 октября.

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