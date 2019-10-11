В Минусинске введен режим ЧС из-за подтопления домов

В Минусинске Красноярского края введен режим ЧС, сообщает городская администрация. Причиной стало подтопление грунтовыми водам жилых домов.

Непригодными оказались 42 дома, в которых проживают более 150 человек, из них десять — инвалиды. «Приближение периода низких температур угрожает разрушением фундаментов и обрушением несущих стен кирпичных и шлакозаливных жилых домов, находящихся в зоне подтопления»,— говорится в сообщении. Для устранения последствий власти планируют построить канализационный коллектор для отведения и откачки воды в городскую канализацию.

Напомним, последний раз город подтапливало в конце августа этого года, власти ввели режим повышенной готовности. Тогда вода зашла на несколько улиц, находящихся в низине, и приусадебные участки. На местах работали оперативная группа МЧС и передвижная насосная станция.

Юлия Сасевич